Mourinho rilancia

Il tecnico sul FFP: "“E’ un meccanismo che penalizza troppo che lo vuole applicare in modo virtuoso"

Mourinho tiene alta la tensione della Roma che stasera può tornare in vetta da sola. La vigilia della partita è ancora il giorno seguente delle sanzione comminate dalla UEFA . La società giallorossa dovrà pagare 5 milion i e mantenere un saldo del mercato attivo se vorrà utilizzare giocatori nelle coppe e scongiurare ulteriori punizioni. Un problema gestibile come dimostra l’intelligente campagna acquisti condotta da Pinto.

Mourinho dice: “E’ un meccanismo che penalizza troppo che lo vuole applicare in modo virtuoso. Non c’è fair play in una squadra che spende 300 milioni e compete con una che ne spende 30“.