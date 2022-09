Mourinho: “Paulo è quello che ci mancava”

José Mourinho si gode la quarta vittoria in campionato e l’esplosione di Paulo Dybala, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. L’argentino ha trascinato la Roma verso i tre punti con un gol e un assist che restituiscono il sorriso allo Special One: “Paulo è un giocatore incredibile, è quello che ci mancava. Se Abraham adesso si vede meno è perché in attacco è arrivato anche lui“. Menzione d’onore anche per Zaniolo: “Quello che ha fatto per stare qui è una cosa “da noi”. Ha lavorato come un animale per starci vicino ed è un esempio di quello di cui abbiamo bisogno".