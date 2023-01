Mourinho: “Finalmente siamo diventati una squadra”

Mourinho non è stato in piedi lungo la linea laterale, perché, ha spiegato "ho paura dei cartellini rossi, tante volte vado lì e qualche volta una parola più dura mi scappa, non sono un santo, e non mi piace star fuori", scrive Paolo Dani su Il Tempo. "La partita - ha aggiunto - è stata difficile, loro sono molto bravi e anche in dieci sanno gestire la palla e la partita. Noi abbiamo difeso bene, siamo stati sempre in controllo, ma mi piacerebbe un po' più di qualità, più gente con voglia di palla. Serve un po' più di qualità, un po' più di fiducia". Con giocatori diversi da questi? "Non mi aspetto che arrivi nessuno il direttore è stato molto onesto e diretto, ha detto delle parole che di solito a un allenatore non piace sentire: tutti gli allenatori vogliono sentire che "abbiamo tanti soldi", io ho avuto situazioni così, club senza limiti, ma è un profilo che non è il nostro. Lavoriamo con le qualità che abbiamo. Il fatto di non prendere gol ci dà una buona possibilità di vincere, perché siamo una squadra che non segna tanto".