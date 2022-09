Mourinho anticipa l’accordo con Adidas

Prove di matrimonio. Ma per ora tocca solo al testimonial . José Mourinho è l’ospite illustre atteso domani e giovedì gli eventi organizzati da Adidas per l’inaugurazione del nuovo store in Via del Corso 132, scrive Alessandro Austini su Il Tempo.

Adidas diventerà infatti lo sponsor tecnico a partire dalla prossima stagione, l’accordo è ormai in via di definizione, anche se per l’annuncio bisogna attendere ancora un po’. Non si conoscono per adesso i dettagli economici né la durata della partnership, di sicuro la Roma punta a incassare molti più soldi di quelli garantiti dall’attuale sponsor New Balance, con il quale fu costretta a firmare un contratto non molto lontano da un “cambio merci” per tamponare la rottura anticipata con Nike.