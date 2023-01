Mou si gode la Roma

Il tecnico felice per il punto d’oro portato via da Milano contro una delle pretendenti al titolo

Mourinho si gode la sua Roma e i tifosi giallorossi tirano un doppio sospiro di sollievo, scrive Paolo Dani su Il Tempo. Il primo per il punto d’oro portato via da Milano contro una delle pretendenti al titolo: senza sottovalutare il come e il quando è arrivato il gol del 2-2 firmato da Abraham. Il secondo perché l’ingaggio ufficiale da parte del Portogallo di Martinez sulla panchina della nazionale, allontana lo spettro di una partenza imminente del tecnico giallorosso sempre più al centro del progetto Roma.

Calendario alla mano la Roma ha fatto quello che doveva nelle prime due uscite del nuovo anno: successo casalingo con il Bologna e punto pesante a San Siro contro il lanciatissimo Milan di Pioli. Lo ha fatto grazie ai soliti noti, andando oltre i ballottaggi della vigilia e riuscendo a tirar fuori il meglio da tutti (o quasi) i suoi uomini chiave. Abraham ha giocato due gare molto al di sotto delle sue possibilità, ma è stato determinante in entrambe le partite: suo il salvataggio sulla linea a tempo scaduto contro il Bologna all’Olimpico che ha trasformato in oro il gol dal dischetto di Pellegrini, così come sua la zampata all’overtime a San Siro per il 2-2 finale di una sfida già data per persa. Sarà un caso, ma anche lo scorso anno l’attaccante inglese si era sbloccato proprio a San Siro e da lì aveva poi confezionato dieci gol in giallorosso. Di livello e con una costanza incredibile, le prestazioni di capitan Pellegrini sempre più leader di questo gruppo.