Mou ritrova l’Inter e sogna il miracolo

È la serata di José Mourinho. Per cercare di scrivere una pagina importante della storia della Roma, lo Special One è obbligato a scontrarsi con il suo passato a dodici anni dal Triplete del 2010, come riporta Il Tempo. Oggi il portoghese torna per la prima volta a San Siro nelle vesti di avversario dell'Inter. Un'emozione non da poco per il tecnico, che prima di entrare allo stadio svuoterà la mente dai ricordi per focalizzarsi su quello che potrebbe trasformarsi in un crocevia importante della stagione: il quarto di finale di Coppa Italia contro i nerazzurri. Passare il turno significherebbe aumentare di molto le chance di arrivare a giocarsi un trofeo nel suo primo anno in giallorosso e Mou è il primo ad essere consapevole del peso che la Coppa Italia potrebbe assumere a fine stagione in caso di successo. Per iniziare a sognare in grande però bisogna prima pensare al presente e a scendere in campo con tutt'altro atteggiamento rispetto a quello visto due mesi fa all'Olimpico, quando gli uomini di Inzaghi archiviarono la pratica Roma con tre gol segnati nel primo tempo. Non è un caso se negli ultimi due giorni Mourinho e il suo staff, oltre a curare l'aspetto tattico, hanno lavorato molto per preparare i giocatori dal punto di vista mentale ed incanalare le energie nel modo giusto.