Mancini rinnova fino al 2026 senza annuncio

Il difensore ha prolungato il suo contratto con il club giallorosso per altre due stagioni

Il rinnovo c’è, anche se ben celato. Come si apprende dalla relazione semestrale pubblicata dalla Roma, Gianluca Mancini ha prolungato il suo contratto con il club giallorosso per altre due stagioni, come riporta Il Tempo. “Sono stati prolungati – si legge – i contratti economici per le prestazioni dei calciatori Mkhitaryan fino al 30 giugno 2022, Karsdorp, Bove e Zalewski fino al 30 giugno 2025, Pellegrini, Mancini e Darboe fino al al 30 giugno 2026″. Un rinnovo non annunciato dal club tramite i propri canali ufficiali come accaduto negli altri casi citati. Non una dimenticanza, ma una scelta ponderata considerato che a breve l’accordo con il difensore sarà adeguato ulteriormente. Quello citato nella semestrale è un rinnovo automatico scattato al raggiungimento di alcuni obiettivi legati alle prestazioni del giocatore. Da mesi però Tiago Pinto e l’agente Giuseppe Riso stanno lavorano ad un nuovo contratto fino al 2027 – c’è un accordo di massima per oltre 3 milioni netti a stagione più bonus – e l’intesa verrà definita nel prossimo incontro in programma a marzo