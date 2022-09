Karsdorp operato: torna tra un mese

L'olandese è stato sottoposto in Svizzera a un intervento per meniscectomia mediale riuscito con successo

Rick Karsdorp ha iniziato il cammino per tornare il prima possibile a disposizione di Mourinho. Alle 8.20 di ieri il terzino giallorosso si è imbarcato da Ciampino per volare in Svizzera con l‘aereo privato dei Friedkin, in direzione St. Moritz, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo.