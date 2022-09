In porta torna Rui Patricio. Cristante pronto ad arretrare

In difesa sarà Smalling a riposare. Sulla fascia destra invece tornerà Karsdorp

Turnover sì, ma con moderazione, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Perché dopo aver fallito nella gara d’esordio con il Ludogorets, la sfida con l’Helsinki assume già una importanza fondamentale per provare a qualificarsi da primi nel girone C.

Rispetto al match di Razgrad, stavolta tra i pali ci sarà Rui Patricio che in Bulgaria aveva lasciato il posto a Svilar. In difesa sarà Smalling a riposare, con Cristante in pole per sostituirlo: anche schierare Vina da centrale di sinistra è una possibilità, ma l’azzurro sembra essere in vantaggio. Sulla fascia destra invece tornerà Karsdorp – anche ieri si è allenato in gruppo – mentre sulla corsia opposta ci sarà ancora Spinazzola.

Il vero nodo da sciogliere riguarda la mediana: Pellegrini sembra destinato a fare coppia con Camara ma, se Vina dovesse giocare da centrale, anche Cristante entrerebbe in corsa per un posto da titolare a centrocampo. Con il capitano giallorosso nei panni del mediano, sarebbero Dybala e Zaniolo a supportare Abraham. Se invece il numero 7 dovesse essere schierato sulla trequarti per la prima volta in stagione sarebbe la Joya a riposare.

Gli uomini dello Special One giocheranno con la terza maglia – nera con inserti rosa fluo – davanti a più di 60 mila romanisti: per la quinta volta da inizio stagione i biglietti per l’Olimpico sono andati sold out.