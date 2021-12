Due colpi per Mou

Mentre tratta col Marsiglia per il promettente mediano Boubacar Kamara,il gm giallorosso Pinto è vicino a chiudere con l’Arsenal per il prestito dell’inglese Ainsley Maitland–Niles

Due innesti mirati, con un budget al momento ridotto che si può aumentare soltanto vendendo, come riporta Il Tempo. La missione di Tiago Pinto nel mercato di gennaio non è semplice deve prende un esterno a destra che faccia rifiatare Karsdorp e un mediano più congeniale al calcio di Mourinho senza impegnarsi in acquisti onerosi, ma il primo “regalo” per il tecnico sta arrivando e un secondo potrebbe seguirlo a breve. Mentre tratta col Marsiglia per il promettente mediano Boubacar Kamara, il gm giallorosso è vicino a chiudere con l’Arsenal per il prestito dell’inglese Ainsley Maitland–Niles. Classe 1997, è un jolly che può giocare come “quinto” sulla fascia destra e anche da centrocampista. Finito ai margini nei Gunners, aveva chiesto la cessione già in estate e ora Maitland-Niles è pronto a fare le valigie per rilanciarsi alla corte di Mourinho. Il giocatore, però, è risultato positivo al Covid-19 insieme a due compagni e ha dovuto disertare la convocazione per la gara di ieri con il Norwich. Il suo eventuale arrivo, quindi, slitterebbe al termine della quarantena a cui deve sottoporsi il ragazzo. Con l’Arsenal la trattativa è avanzata: c’è un’intesa di massima per un prestito oneroso da 750mila euro con diritto di riscatto a 10milioni, mentre Maitland–Niles, che ha già parlato con Mourinho e i dirigenti, firmerebbe un contratto fino a giugno con la Roma, con opzione per allungarlo di altri tre anni in caso di un suo acquisto a titolo definitivo. L’inglese andrebbe intanto a occupare il posto da extracomunitario ancora disponibile per i giallorossi. Quanto all’acquisto di un mediano di ruolo, registrate le difficoltà per arrivare a Grillitsch dell’Hoffenheim (il Napoli è in vantaggio per prenderlo da svincolato a giugno), la Roma sta intensificando i contatti col Marsiglia, club “amico”, che ha già preso Under, si accinge ad acquistare Pau Lopez (manca una presenza per rendere la cessione ai francesi definitiva) e ora sta offrendo a tutta Europa il centrocampista Kamara.