Domenica i big. Pellegrini in dubbio

Mancini verso il recupero, Pellegrini salta l'Empoli. I giallorossi ieri pomeriggio si sono allenati a Trigoria a tre giorni dalla sfida contro i toscani, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Al Fulvio Bernardini sono tornati tutti i calciatori impegnati nelle rispettive nazionali come Ndicka, Paredes e Cristante. Lavoro in gruppo anche per Sanches, Aouar, Zalewski e Dybala. La Joya è pronta a partire titolare con l'Empoli insieme a Lukaku. Possibile recupero per Mancini, che sembra aver smaltito i problemi accusati con l'Italia, situazione opposta invece per Pellegrini, che dovrebbe saltare la gara di domenica per un fastidio al flessore.