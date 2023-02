Disastro Zaniolo

Cala il sipario. Ieri sera si chiusa la finestra di calciomercato inverale per i maggiori campionati europei. Una sessione, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, che ha portato alla Roma due nuovi arrivi (Solbakken e Llorente), ma, soprattutto, ha visto esplodere il caso Zaniolo, chiuso con la permanenza del calciatore in giallorosso. Anche nelle ultimissime ore di mercato sono circolate voci su possibili tentativi last minute del Milan o di offerte dell'Everton, ma la realtà dei fatti racconta di un interesse limitato e neanche cosi ostinato nei confronti del calciatore, come era avvenuto anche in estate. Il Tottenham ci ha pensato, il Milan ci ha provato, it Bournemouth e il Leeds si sono fatte avanti. Ma se l'offerta di prestito dei Whites è stata subito respinta da Trigoria, quella del Bournemouth soddisfaceva appieno le richieste di Pinto, ma non ha mai convinto Zaniolo, o almeno fino a ieri mattina. All'alba dell'ultimo giorno di mercato, infatti, Nicolo ci aveva ripensato: era pronto ad ascoltare e, probabilmente, ad accettare la proposta delle Cherries, ma ormai era troppo tardi.