Avanza Pellegrini, in mezzo Cristante-Matic

Ieri mattina a Trigoria si è svolta la rifinitura in vista del big match di questa sera al Diego Armando Maradona. Come confermato da Mourinho nel primo pomeriggio in conferenza stampa, Zaniolo non si è allenato con il gruppo, il numero 22 giallorosso, ormai separato in casa, ha svolto del lavoro individuale al Fulvio Bernardini e non è partito con la squadra alla volta di Napoli. Anche Karsdorp è fuori dalla lista dei convocati: il terzino olandese, sta recuperando da un problema muscolare, e nonostante le voci di mercato, nell’ultimo periodo ha continuato ad allenarsi con la squadra.