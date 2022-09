Attenti a quei due: tocca a Dzeko e Mkhitaryan

Uno affronterà per la prima volta la Roma da avversario in Serie A scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. L’altro ha già castigato due volte il club con cui ha segnato di più carriera, senza però vincere trofei. Inter-Roma non sarà una gara come tutte le altre per Henrikh Mkhitaryan e Edin Dzeko, che si ritrovano a dover battere il loro passato per evitare ai nerazzurri ulteriori guai in classifica e non rendere più ampio il divario con il Napoli (distante già 5 punti). Entrambi hanno scelto di lasciare la Capitale per continuare a percepire ingaggi da top player e provare ad inseguire quello scudetto che a Trigoria è sempre sembrato troppo complicato da raggiungere. Molto più semplice provarci a Milano – deve aver pensato l’anno scorso Dzeko – che dunque ha detto addio al rapporto con la piazza e ai 119 gol segnati in giallorosso, per conquistare un tricolore che a metà della scorsa stagione sembrava già nerazzurro ma che si è inaspettatamente tinto di rossonero. Un esito imprevisto che ha costretto il bosniaco a consolarsi con la vittoria della Coppa Italia, proprio nei giorni in cui a Roma veniva festeggiata la Conference League.