AS Roma e Croce Rossa: si torna a donare il sangue

Nella giornata di San Valentino l'AS Roma, in collaborazione con Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metro-politana di Roma Capitale e con l'VIII Municipio, ha invitato i tifosi a compiere un vero gesto d'amore organizzando nella Capitale, in Italia e nel mondo una raccolta sangue rivolta alla comunità giallorossa, come riporta Il Tempo. Grazie alla straordinaria partecipazione all'iniziativa, a cui si sono iscritti oltre 200 tifosi della Roma, domani avrà luogo una nuova donazione in piazza Damiano Sauli, alla Garbatella, tra le 8 e le 12. Per tutti i donatori in omaggio un biglietto per una delle prossime partite casalinghe della Roma, oltre alla colazione, a un berretto e a un gadget.