A San Siro con Dybala

È tornato qualche ora più tardi del previsto, ma non vuole perdere altro tempo. Paulo Dybala è di nuovo a disposizione della Roma, che lo ha ritrovato ieri a Trigoria scrive Alessandro Austini su Il Tempo. L’argentino è sbarcato a Fiumicino di mattina presto, ha viaggiato su un volo di linea da New York (e non su un charter come si pensava) e si è diretto poco dopo nel centro sportivo, per svolgere una seduta individuale di lavoro. Voleva giocare martedì scorso almeno qualche minuto di Argentina-Giamaica, figuriamoci se non si senta pronto per la gara di domani a San Siro contro l’Inter. Una partita importante e delicata, da non perdere a nessun costo. Ma l’ultima parola spetterà come sempre a Mourinho, che stamattina nell’allenamento di rifinitura prima della partenza per Milano testerà le condizioni di Dybala in campo.