A Friedkin serve il rilancio

Continua il tira e molla tra James Pallotta e Dan Friedkin. Il presidente della Roma nell’ultima intervista rilasciata al sito ufficiale giallorosso ha mandato un messaggio chiaro all’imprenditore texano: servirà un rilancio importante rispetto all’ultima offerta. Friedkin a maggio, come riporta ‘Il Tempo’, ha offerto 450 milioni di euro circa, una cifra che non si avvicina neanche lontanamente a quella che vorrebbe incassare Pallotta. Per questo gli advisor in questi giorni stanno proponendo il dossier Roma a diversi gruppi di investitori intenzionati ad entrare nel mondo del calcio, anche se il loro interesse maggiore sarebbe rivolto verso la Premier. Se tra qualche mese l’offerta principale sul tavolo di Pallotta dovesse restare quella fatta recapitare a maggio da Friedkin, il patron giallorosso potrebbe essere costretto a rivedere le sue pretese al ribasso.

Intanto sono arrivate le parole di Henrikh Mkhitaryan, che ha parlato al canale ufficiale della Serie A: “Ora sono felice di essere tornato, sono in forma e non vedo l’ora di giocare le prossime partite. Voglio chiudere bene la stagione. Qui mi piacciono il calcio e la vita. Voglio andare avanti così. Purtroppo non ho segnato molto, ma per me è più importante che la squadra porti a casa tre punti perché a fine stagione voglio vedere la Roma in alto in classifica“.