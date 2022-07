Wijnaldum, siamo in dirittura d’arrivo. Shomurodov al Bologna, libera Belotti

Ormai ci siamo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Questione di dettagli che, secondo sponda parigina, saranno risolti nelle prossime ore. Ma l'accelerazione attesa è finalmente arrivata: Wijnaldum è pronto a vestire giallorosso. È per dimostrario, oltre ai messaggi social che hanno costellato gli ultimi 10 giorni, ha fatto un passo concreto. Quale? La rinuncia a dei bonus, tra cui uno del valore di 800mila euro che scatta alla prima gara ufficiale con la maglia del Psg, ieri, nel contatto andato in scena tra il gm Pinto e il ds dei transalpini Campos a Tel Aviv, le parti si sono ulteriormente avvicinate .

La Roma si è detta disposta a garantire al centrocampista uno stipendio di 4,5 milioni (quanto percepiscono sia Abraham che Pellegrini), superando la soglia del 50% (la base è 7) che per giorni aveva lasciato in stallo la trattativa. Il Psg dovrà così contribuire per 2,5 milioni, più o meno il 35% del totale. La formula sarà quella del prestito con un obbligo di riscatto che dovrebbe scattare al 50% delle presenze. L'utilizzo del condizionale è subordinato al fatto che questo è ancora tema di confronto fra le parti. Nulla, tuttavia, che possa mettere in discussione il buon esito della trattativa. Anche perché dal secondo anno, usufruendo del Decreto Crescita, l'ingaggio sarebbe pagato totalmente dalla Roma.