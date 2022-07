Wijnaldum, questione di ore. E Bailly adesso è più vicino

Il mercato della Roma corre. Dopo l’arrivo di Dybala ogni sogno è lecito e il tassello Georginio Wijnaldum rappresenta un passo in avanti decisivo per la lotta allo scudetto. Il centrocampista del Psg potrebbe trasferirsi nella capitale già nelle prossime ore perché la trattativa è vicinissima alla chiusura scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il via libera alla cessione c’è, ma il problema è l’ingaggio di 7 milioni più bonus che la Roma non vuole pagare per intero. La richiesta di Pinto è di corrispondere la metà strappando un prestito. Intanto, i giallorossi hanno incassato l’ok di Georginio che attraverso i social sta pressando le società per trovare al più presto un accordo. Segnali che certificano la sua volontà di cambiare aria.