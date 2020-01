Verso un derby d’alta quota, che fa risplendere la Capitale

Bisognerà aspettare qualche giorno prima di concentrarsi sull’entusiasmante derby di domenica prossima tra Roma e Lazio, scrive Massimo Caputi su Il Messaggero.

Le sfide dei quarti di finale di Coppa Italia con Juventus e Napoli, oltre alle vicende del calcio mercato, distoglieranno, almeno in parte, l’attenzione da una stracittadina che, vista la posta in palio,mai negli ultimi anni è stata di così alto livello.

Da una parte c’è la Lazio lanciata in un’esaltante corsa scudetto che, con la gara da recuperare contro il Verona, è addirittura virtualmente in grado di superare l’Inter al 2° posto. Dall’altra c’è la Roma fortemente motivata a conquistare un piazzamento Champions e a frenare la marcia record dei biancocelesti.

Oggi Roma-Lazio è anche una partita dall’alto valore tecnico e di classifica, tra due squadre che giocano un calcio spettacolare seppur differente.

Sarà un derby di qualità, con un Immobile straripante e Dzeko sempre più leader, con lemagie di Luis Alberto e le percussioni di Pellegrini, le volate di Lazzari e le geometrie di Diawara, la potenza diMilinkovic e i guizzi di Kluivert. Non ci sono dubbi: è un derby per cuori forti. Grandi protagonisti in campo e tanti spettatori neutrali fortemente interessati.