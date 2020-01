Veretout riposa: Cristante con Diawara

Con l’incognita Politano (potrebbe aggiungersi in extremis), sono 19 i convocati da Fonseca che deve rinunciare allo squalificato Dzeko e a Fazio che non ha recuperato dal problema muscolare avvertito prima di Roma-Torino, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

In mediana Cristante farà rifiatare Veretout, apparso affaticato. Al suo fianco Diawara. In avanti,nel tridente dietro Kalinic, Under (non partiva titolare dal 12 dicembre in Europa League contro il Wolfsberger), Pellegrini e Perotti.

Il turco e il croato cercano un gol che possa sbloccarli. L’ex viola “festeggia”l’amaro anniversario di un anno senza gol: l’ultimo il 16 gennaio 2019 in Coppa del Re contro il Girona.