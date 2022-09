Un turno di squalifica a Mourinho. Riecco Wijnaldum: “Torno presto”

Stop più lungo quello di Wijnaldum alle prese con la frattura alla tibia. L’olandese è tornato a parlare: “ Farò di tutto per rientrare il prima possibile e proveremo a divertirci in questa stagione” . Gini dovrà aspettare il 2023 per godersi dal campo i continui sold-out all’ Olimpico .

Ne è stato annunciato un altro contro il Betis il 6 ottobre ed è molto vicino anche quello contro il Lecce il 9. La sosta del Mondiale interromperà l’invasione giallorossa, in quel periodo la squadra si recherà in tournée in Giappone una decina di giorni a cavallo tra novembre e dicembre. Lunedì è partita una delegazione del club per fare dei sopralluoghi. Intanto, El Shaarawy tornerà con l’Inter.