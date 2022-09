Stallone, il divo glam romanista

Per Sylvester Stallone la taglia non può che essere su misura. Rosso e giallo in perfetta combinazione per tricipiti e pettorali che ancora brillano manco fosse Rocky sul ring o Rambo nella giungla. Il divo di Hollywood la mostra fiero, svelando tutto il suo tifo per la Roma. Come racconta 'Il Messaggero', gli è stata recapitata in un pacco regalo direttamente dall’associazione sportiva, su indicazione del mister José Mourinho. La sfoggia in una fotoricordo (postata sul suo profilo Instagram), su una terrazza belvedere mozzafiato. Degno coronamento di una mattinata romana all’insegna della visita ai Musei Vaticani. L’attore e regista, alla bellezza dei suoi 76 anni appena compiuti, si gode il momento. Desiderava tanto raggiungere la squadra del cuore a Trigoria, ma la fitta agenda degli impegni di ieri gliel’ha impedito. No problem. Ecco che l’allenatore si è adoperato subito per regalargli la maglia, con tanto di nome stampato accanto al numero. Capitan Stallone, allora. Uno sprint tutto capitolino, ieri. La mattina presto, alle 7:30, è arrivato ai Musei Vaticani per godersi una visita speciale (quasi privata) con il custode delle chiavi Gianni Crea. E Sly si è divertito ad aprire serrature e ingranaggi secolari, dalla galleria delle carte geografiche a quella dei Busti e delle statue, fino alla Cappella Sistina. Poi, la sera, ha calamitato i flash sul red carpet della Paramount+ a Cinecittà per presentare “Tulsa King”.