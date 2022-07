Stadio, c’è il sì a Pietralata. La Roma: “Obiettivo 2026”

Ora il Club pensa di depositare in Campidoglio il progetto preliminare entro settembre

Incassato dal Comune il primo vero sì sullo stadio a Pietralata , in casa Roma, scrive Fernando Magliaro su Il Messaggero, si pensa alle mosse successive : depositare il progetto preliminare entro settembre.

leri mattina la nota congiunta Campidoglio-As Roma che ha annunciato "la volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità". A viale Tolstoj il cronoprogramma interno prevede di chiudere entro settembre la stesura del progetto preliminare da consegnare in Campidoglio: il club ha già iniziato da settimane a lavorarci, di fatto sin da quando si era capito dai colloqui che carichi urbanistici, mobilità, impatto acustico e proprietà delle aree erano problemi considerati dagli uffici comunali più che risolvibili. "Obiettivo 2026" , come annunciato ieri dal CEO Pietro Berardi.

Il nuovo impianto - capienza prevista fra 55mila e 60mila posti , da realizzare in rialzo rispetto al piano stradale, con qualche negozio intorno - sorgerà alle spalle della stazione Tiburtina , quindi connesso sia con i treni alta velocità che con i regionali, inclusi quelli da e per l'aeroporto di Fiumicino.

Avrà la fermata della linea B della metro di Quintiliani a 400 metri di distanza e sarà accessibile da Bologna, linea B1 attraverso un ponte pedonale che scavalcherà i binari della ferrovia all'altezza di viale Lorenzo il Magnifico. I parcheggi dovrebbero essere collocati nelle aree limitrofe alla ferrovia. L'accessibilità privata sarà garantita dalla Tangenziale Est, da via dei Monti Tiburtini e via di Pietralata, da Via Tiburtina (raddoppiata) e dalla penetrazione urbana dell'autostrada Roma-L'Aquila.