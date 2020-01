Scambio di marcia. Roma costretta a tornare sul mercato: subito Politano o Shaqiri

Il ko di Zaniolo cambia in corsa il mercato della Roma. Dopo una riunione andata in scena ieri, è stato deciso che sarà preso un calciatore nel ruolo di esterno offensivo, con la consapevolezza però che prima dovrà esser sacrificato un elemento dell’attuale rosa, scrive Carina su Il Messaggero.

Il calciatore sul quale si sta ragionando in queste ore è Spinazzola. L’esterno difensivo, arrivato in estate dalla Juventus, ha deluso Fonseca. Per questo motivo nelle ultime ore è decollata la possibilità di uno scambio con Politano, calciatore al quale l’Inter attribuisce più o meno lo stesso valore. In alternativa, è stato offerto Shaqiri, che nel Liverpool ormai è ai margini. DaMilano, sponda rossonera, continua ad essere proposto Suso in cambio di Under. La Roma, però, valuta il turco almeno 15-20 milioni in più e ora, con Politano in dirittura d’arrivo ma senza Zaniolo, numericamente non può farne a meno.

Bisognerà poi capire se la priorità di acquistare un esterno offensivo non farà venir meno l’arrivo di un giovane mediano, annunciato da Petrachi domenica sera. Dalla Spagna è rimbalzato l’interesse per il classe ‘98 Gonzalo Villar. Sotto traccia, però, la Roma ha riallacciato anche i rapporti con lo Shakhtar per Marcos Antonio, classe 2000, scovato in Portogallo nell’Estoril, mezzala dinamica costantemente convocato nell’Under 20 brasiliana. Piacciono anche Almendra (Boca Juniors), Mangala (Stoccarda) e Castrovilli (Fiorentina), le cui valutazioni (sopra i 20 milioni) rimandano gli eventuali discorsi a giugno. In viola, altro nome segnato con il circoletto rosso, è quello dell’attaccante Vlahovic. Intanto domani è attesa la risposta di Ibanez. Petrachi si muove a fari spenti anche sui terzini, soprattutto qualora dovesse partire Spinazzola. Si cerca un vice Kolarov. Contattato Barasic, croato dei Rangers Glasgow.