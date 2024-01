Sarri e Mourinho, non c’è spazio per fare calcoli: serve solo coraggio

A novembre è stata la sfida della paura, stavolta nessuno dei due allenatori può permettersi passi falsi

Redazione

Una sensazione forte: non ci annoieremo. Non rivivremo quel triste tira e molla di metà novembre, quando Maurizio Sarri e José Mourinho decisero di aspettarsi, di vincere senza osare, per poi non vincere proprio. Questa partita - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - deve per forza estrarre un vincitore e nessuna delle due squadre poi, vista la situazione e le toppe messe qua e là per i numerosi assenti, pensa o spera di andare ai supplementari. Quindi, caccia al risultato da subito. Non ci annoieremo perché prevarrà il desiderio di superarsi, quello che muove la palla, quello che può rendere fenomenale un uomo qualunque e i derby di Coppa Italia sono pieni di eroi(quasi) per caso, da Tonino Di Carlo a Fabio Simplicio. Aspettiamoci di tutto, insomma, non solo dai big.

Magari è l'occasione per festeggiare una testata vincente del giovane Huijsen o un'intruppata di Bove, o che si possa gioire per Castellanos o Isaksen. In prima linea ci sono i volti noti, di Sarri e Mou, tatticamente agli antipodi ma vicini quando si tratta di sparare sulle istituzioni, o di tirare fuori sempre una voce fuori dal coro. Mou, questo derby, se lo sente addosso, più di altri vissuti nel recente passato. Queste sono le sue partite, quelle da dentro o fuori. José si gioca tanto, vuole tornare a battere la Lazio da allenatore della Roma, ci è riuscito una sola volta, mentre il suo collega è a quota tre. Un derby non banale, può lasciare segni su chi lo perderà. La certezza di arrivare al quarto posto non c'è. Meglio puntare a un trofeo, che non porta soldi ma che Mou quasi preferirebbe, visto che l'eventuale Champions lui (forse) nemmeno la giocherebbe (ha il contratto in scadenza e di rinnovo ancora non si parla). Stavolta non c'è nessuno che possa accontentarsi.

