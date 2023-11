Sanches out, oggi Mourinho lo valuta

Sanches resta in infermeria per un problema al muscolo tendineo. Terzo giorno senza allenarsi con la squadra che domenica affronterà l’Udinese. A Trigoria - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - sperano possa rientrare oggi, Mourinho valuterà se convocarlo o meno. Oggi rientrano in pianta stabile anche Dybala e Paredes: entrambi saranno titolari, a meno che il tecnico decida di lasciare in panchina l’ex Psg schierando Cristante in mediana con Pellegrini e uno tra Bove e Aouar mezzali. Intanto ieri al Tre Fontane, sotto gli occhi di Mourinho, le ragazze di Spugna hanno battuto l’Ajax3-0 (Giacinti e Giugliano) nel secondo turno di Champions.