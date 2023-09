Sanches, appuntamento dopo la sosta. Bove sfida Aouar, Pellegrini si candida

Recupera Lorenzo Pellegrini, ma si ferma Renato Sanches. Il portoghese rischia di averne almeno per due settimane a causa dello stiramento alla coscia destra (il club parla di pre-lesione). L'appuntamento, in teoria, è fissato all'8 del prossimo mese in trasferta contro il Cagliari (salterà Torino, Genoa, Frosinone e Servette), ma se non ce la farà allora starà fermo altri 15 giorni per via della pausa per le nazionali. Come sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - i continui infortuni muscolari che stanno caratterizzando l'inizio di stagione (otto in cinque partite) impongono al tecnico di rivedere le strategie. Questa sera con il Torino i tre in mezzo al campo saranno Cristante, Paredes e Aouar. Pellegrini, fresco di recupero, spinge per giocare titolare: l'ultima volta che è partito dal 1° minuto è stata contro il Verona il 26 agosto. Mourinho, però, non vorrebbe rischiare una ricaduta, per questo le intenzioni sono di inserirlo a partita in corso, ma il quadro potrebbe evolvere. Anche Bove è in ballottaggio con Aouar.