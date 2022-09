Roma, un tris da primo posto

Sarà anche come in molti dicono che prima o poi bisogna giocare contro chiunque. Ma guardando tutti (o quasi) dall’alto in basso , uno sguardo al calendario è inevitabile, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

L’aggettivo non è casuale e non è dovuto al fatto che nella passata stagione i giallorossi seppero regalarsi 7 punti su 9 contro queste avversarie, pareggiando in Friuli (1-1), passeggiando (4-2) in Toscana e vincendo all’Olimpico contro Gasperini di misura (1-0). Il motivo è un altro. Perché se è vero che la Roma non partiva così forte dalla stagione 2014-15 (poi conclusa al 2° posto), l’opportunità si manifesta studiando il cammino sin qui della squadra di Mourinho.