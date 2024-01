Roma, la Champions viaggia in trasferta

Si riparte da qui: "A qualcuno, lontano dall’Olimpico, manca la mamma o il dolce della nonna", sentenziava fino a qualche settimana fa il guru di Setubal. O se preferite, dai numeri: tre ko nelle ultime tre trasferte, tredicesima posizione nella speciale graduatoria delle partite in trasferta che si trasforma addirittura in diciottesima, se si considerano soltanto i primi 45 minuti. Tocca quindi a De Rossi provare a invertire il trend. I ko - sottolinea Stefano Carina su 'Il Messaggero' - non sono arrivati soltanto con Inter, Milan, Napoli, Atalanta, Lazio o Juventus ma considerando il 2023 anche con Verona, Cremonese, Bologna e Genoa. La musica non cambia in Europa: anche nello splendido e indimenticabile percorso effettuato in Europa League della passata stagione, la Roma nei 90 minuti in trasferta è riuscita ad imporsi sono nella trasferta con l'Helsinki.