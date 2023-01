Roma, in 55mila anche giovedì contro il Genoa

Nemmeno il tempo di archiviare Milano che la testa della Roma è già proiettata alla Coppa Italia. Giovedì all'Olimpico i giallorossi affronteranno il Genoa di Gilardino. L'incredibile feeling tra il pubblico e la Roma continua. Ad oggi, riporta Il Messaggero, hanno già prenotato la presenza 55mila spettatori. Per un match in un giorno feriale, di scarso appeal, alle 20:45 è qualcosa di veramente speciale. Mourinho cerca il pass per i quarti e affronta la competizione per provare a vincerla. Se non ci saranno sorprese con il Genoa, i giallorossi affronteranno la vincente traNapoli e Cremonese. E visto quanto accaduto ieri è pressoché scontato che le trasferte saranno vietate per entrambe le tifoserie. Qualche pedina rimarrà a riposo. Tra questi c'è Smalling che lascerà il posto a Kumbulla. Anche Camara chiede spazio: a lasciargli il posto dovrebbe essere Cristante. In avanti, con Belotti che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, dal via possibile una chance ancora per Abraham.