Pau, la gaffe costa caro quasi quanto lui

Un derby da N.G., non giudicabile, in pagella, scrive Mimmo Ferretti su Il Messaggero. Se, però, non ci fosse stato quell’errore alla Goicoechea (o forse peggio, visto l’avversario…) che fa piombare verso il basso, molto in basso il suo voto.

Dopo quella paratona all’incrocio dei pali su Goldaniga l’altra domenica in casa del Genoa che lo aveva portato sulle prime pagine di tutti i giornali, esaltando al massimo le sue qualità tecniche e acrobatiche, nessuno (ma nessuno davvero) si aspettava che Pau Lopez potesse incappare in un errore così grossolano (eufemismo…) nell’azione che ha determinato il gol del pareggio della Lazio.

Uno sbaglio ai limiti dell’incredibile e pesantissimo ai fini del risultato, visto che ha impedito alla Roma di conquistare una vittoria che, sul piano del gioco, avrebbe nettamente meritato. Invece, Paulo Fonseca, che ha stravinto tatticamente il confronto con il collega Simone Inzaghi, deve accontentarsi di un solo punto.

E così, puntuali, ricominciano a circolare gli interrogativi legati al reale valore di un portiere come Pau Lopez, costato alla Roma un botto (tre volte Olsen, a fare un po’ di conti) e ancora alla ricerca del consenso comune. Va detto, però, che lo spagnolo fino a ieri non era mai incappato in sbagli vistosi e decisivi; anzi, in più di un’occasione aveva salvato con mestiere e bravura la porta della Roma, ma l’infortunio contro la Lazio, con quel pugnetto sinistro (in tutti i sensi…) agitato un paio di volte a vuoto, come se fosse privo di forza, ha e avrà un bel peso sul giudizio popolare.