Opa, vicino il delisting: toccata quota 93,9%

L’addio alla Borsa viene considerato uno step obbligatorio per far volare il Club

Un passo alla volta si arriva alla conclusione, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Ieri il capitale detenuto dai Friedkin è arrivato al 93,9% e da quanto si apprende, l’obiettivo sarà centrato domani: è prevista una grande giornata di vendita di azioni visto che entreranno in campo i grandi azionisti. L’addio alla Borsa viene considerato uno step obbligatorio per far volare il Club, per snellire la struttura e agevolare certe operazioni economico-finanziarie. Se l’operazione andrà in porto la Roma potrà risparmiare circa 7 milioni di euro all’anno da investire in processi e risorse più utili.