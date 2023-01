Nico solo e amareggiato, ora si sente tradito

Zaniolo adesso è solo. A Trigoria in molti si sono allontanati da lui, Mourinho compreso, che ha usato parole dure per raccontare il suo comportamento verso la Roma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Chi lo vive quotidianamente, lo descrive deluso e amareggiato. Anche perché ne è uscito un quadro poco in linea con a realtà. Sono stati estremizzati dei concetti con l'obiettivo di spingerlo verso l'addio. Se da un lato ha capito di aver sbagliato tirandosi indietro contro lo Spezia, dall'altro pensa che la pressione mediatica, secondo lui orchestrata dal club per fargli accettare la proposta del Bournemouth, sia stata eccessiva.