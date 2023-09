Mourinho e quel 3-5-2 offensivo nato a Marassi nella notte di Felix

La costruzione dal basso, la qualità nelle mezze ali, l'inventiva e la forza là davanti. Così, con queste caratteristiche tecniche, doveva essere la terza Roma mourinhana, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Una squadra che sappia vincere con la forza dei calciatori e non tanto con quella del gioco, e questo è il credo di Mou da sempre, o quasi. Un'idea che lo Special aveva messo in piedi, con giocatori diversi, il 5 febbraio del 2022, in una fredda notte di Genova. Marassi, stadio Luigi Ferraris, la Roma affrontava il Genoa di Shevchenko. La squadra di Mou stava cambiando pelle, già nella partita precedente, a Venezia, il tecnico aveva abbandonato la difesa a quattro per proporre quella a tre. I giocatori, disse, si sentivano più sicuri. Difesa a tre non più abbandonata, tranne in rarissime situazioni di gioco all'interno di singole partite. Ma strutturalmente, da Venezia, la Roma gioca a tre (o cinque, fate voi). Cosa è cambiato a Genova quella sera? Che Mou ha spostato la qualità in mezzo al campo, creando un nuovo (finto) play, Mkhitaryan. Quella sera, aveva rinunciato a Zaniolo, come a Venezia, proponendo un terzetto di centrocampo composto dall'armeno, Veretout e Pellegrini; El Shaarawy esterno sinistro dei cinque, Karsdorp quello di destra. Nasce un 3-5-2 “offensivo” che, tra alti e bassi, portò la Roma a giocarsi, e vincere, la finale di Tirana. Quella sera, a decidere il match, due gol di Felix (uno su assist di Micki), entrato al posto di Shomurodov.