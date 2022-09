Mou non si accontenta

Mourinho mette le mani avanti per la partita di questa sera: “Sarà difficile, è una delle trasferte più ostiche. Si tratta di una squadra che sa giocare, furba, intelligente, sanno gestire i tempi della partita come vogliono loro. E sanno condizionare anche l’arbitraggio".

Poi, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, chiama in causa il gm Pinto: “Ieri è stato brillante ma ha detto una cosa che se fosse stato presente avrei risposto ‘Direttore non è così’. Ha dichiarato che se ci fosse un problema, nei tre dietro giocherebbe Cristante. E io rispondo ‘Chi gioca a centrocampo?’ Questo siamo noi, anche se io non piango come fanno altri".