Mou, martello sulla Roma

José Mourinho non parla mai a caso. Non gli sfuggono le parole. Si intuisce però il suo malumore, specie nei confronti del club, del mercato. Mou parla con i silenzi, con le non risposte, con le scelte di formazione e le sostituzioni. Esprime i limiti di una squadra che secondo il gm Pinto è da Champions League e che secondo lui non lo è. E qui c’è la spaccatura ideologica e pratica: Pinto e Mourinho - racconta Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - si parlano attraverso i media. Alle parole di uno, corrispondono le repliche dell’altro, poi si vedono a Trigoria (come ieri, in campo) e continuano il confronto, e ognuno ha la sua posizione. Il Fair play finanziario e la sostenibilità cozzano in questa fase con le sue smisurate ambizioni. Roma è bella, anche qui s’è vinto, ma se non c’è un progetto ambizioso, arrivederci e grazie. Sono ragionamenti legittimi, per un tecnico special, che ama pensare alla vittoria. La Conferencenon gli è sufficiente. Vuole chiarezza, garanzie sul futuro, al di là del contratto. Ora non è sereno.