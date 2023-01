Mou in tribuna punta su Dybala

Lo Special One è squalificato: in panchina ci sarà il vice Foti, una sorta di amuleto visto che con lui la Roma non ha mai perso

Si riparte. Come se ci trovassimo nell’Argentina di qualche anno fa dove al torneo di Apertura si sommava quello di Clausura, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Di clausura da queste parti c’è soltanto lo smarrimento per 50 giorni e oltre senza la Roma , Dybala e Mourinho .

Ma Roma-Bologna servirà, se ancora è necessario, per confermare l’afflato, il rapporto straordinario che si è creato tra Mourinho e il pubblico romanista. José non sederà in panchina, perché squalificato e al suo posto a dirigere la squadra ci sarà il vice Foti, una sorta di amuleto visto che con lui la Roma non ha mai perso.