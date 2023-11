Lukaku-dipendenti: guai se non segna

La Roma vince soltanto quando il centravanti belga va in rete. Nelle gare in cui è rimasto a secco è arrivato solo un successo

Redazione

Una volta (Milan), soprattutto se appena arrivato, può essere un caso. Due (Genoa) pure. Alla terza (Inter), Agatha Christie avrebbe già vacillato parlando di ''prova''. Ma se poi si aggiunge una quarta (Slavia Praga) e addirittura una quinta (Lazio), vien da sé che nessuno si offenderà a Trigoria se la Roma è diventata Lukaku-dipendente. Della serie: se non segna Romelu, i giallorossi non vincono. È accaduto - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - soltanto una volta, contro il Monza. C’è una Roma che vince quando Big Rom segna e un’altra che resta ferma al palo quando il belga rimane a secco. Nelle tre stagioni all’Inter la squadra nerazzurra ha vinto 63 delle 97 partite con il belga in campo. L’impatto di Lukaku stagione per stagione è stato travolgente: l’Inter ha vinto il 61,1% delle partite con l’attaccante in campo nel 2019-20, il 75% nel 2020-21 e il 56% nel 2022-23. Con la Roma, ad oggi, la media è simile all’ultimo anno interista (57%).

Del resto parliamo di un attaccante da quasi 250 gol in carriera, che nella sua peggiore stagione in carriera (2021-22 col Chelsea) ha segnato 15 gol. Ora è già a quota 9 reti in 14 gare. E proprio da lui, domenica, (ri)parte la rincorsa Champions. Udinese e Sassuolo, prima d’iniziare un ciclo terribile che porterà i giallorossi ad affrontare in rapida sequenza Fiorentina, Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta e Milan con due intramezzi europei (Servette e Tiraspol).

