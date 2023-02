L’Olimpico sfonda il muro del milione di spettatori

Cifra tonda: un milione. Tanti sono i tifosi della Roma che dall’inizio della stagione hanno riempito l’Olimpico. Per questa sera è già pronto l’ennesimo sold-out. Il dato - spiega Stefano Carina su 'Il Messaggero' - tiene conto delle partite ufficiali giocate nelle tre competizioni dalla squadra giallorossa ed è stato raggiunto anche grazie a 17 sold out su 18 gare. Unica partita a non andare sold out (per qualche decina di biglietti) è stata Roma-Genoa di Coppa Italia. Roma-Salisburgo sarà il numero 24. Da queste parti si ripensa paradossalmente a Roma-Slavia Praga (quasi) come a Roma-Colonia. Il poter dire "Io c’ero" in certe occasioni equivale a gioire al gol di Falcao o a disperarsi ancora dopo 27 anni per il tocco maligno di Vavra. L’ultima rimonta, quella targata Bodo, è stata felice. In molti sono pronti a giurare che la stilettata di Mourinho riservata al pubblico in occasione del match contro il Verona fosse propedeutica per avere una reazione canora questa sera.