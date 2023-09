L’Enel gioca in Serie A, accordo anche con la Roma

Inter, Torino e Atalanta gli altri club sponsorizzati dalla multinazionale

Enel affianca la Roma, in veste di Official Energy Partner per trasmettere energia alla squadra giallorossa e farle risalire la china della classifica dove è penultima assieme al Cagliari con un punto.

In forza di questo accordo, che verrà annunciato nei prossimi giorni, scrive Rosario Dimito su Il Messaggero, il gruppo di cui è amministratore delegato Flavio Cattaneo, metterà a disposizione della Magica e dei suoi tifosi, servizi e soluzioni all’avanguardia che utilizzano l’energia generata da fonti rinnovabili. Ed è una scossa di cui la squadra di Mourinho avrà bisogno per far sognare di nuovo i tifosi. Questa di Enel non è l’unica alleanza nel mondo del calcio, dato che ieri sono stati resi noti due accordi analoghi con l’Inter e il Torino. Nei prossimi giorni verranno annunciate le intese con la Roma, ma anche con l’Atalanta e il prossimo anno con altri club.

Queste partnership avranno durata alcuni anni (quella con l’Inter fino al 2025/26), e vogliono valorizzare le sinergie tra Enel, leader nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica, la Roma e gli altri club di serie A.

Enel sarà presente allo stadio Olimpico con il logo che comparirà sui Led a bordo campo, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste pre e post-partita durante le gare all’Olimpico.

