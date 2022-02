Lega di A, candidati Bonomi, Bini Smaghi, Masi e Lorenzo Casini

Assemblea prevista per venerdì 25 febbraio

Dopo la fumata nera dei giorni scorsi si continua a lavoare per trovare il nuovo presidente della Lega Serie A, come riporta Il Messaggero. Ci sono quattro candidati per la carica di presidente della Lega Serie A dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. Verso l'assemblea elettiva del 3 marzo infatti si sono candidati Carlo Bonomi (presidente di Confindustria), Lorenzo Bini Smaghi, Lorenzo Casini (Capo di Gabinetto del Ministero della cultura) e Mauro Masi (ex dg della Rai). Altri nomi circolano in queste ore e che potrebbero aggiungersi all'elenco. Le candidature saranno valutate dai club già in occasione dell'assemblea prevista per venerdì 25 febbraio.