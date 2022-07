Inno alla Joya

Dybala è un giocatore della Roma. Contratto triennale (con opzione per il quarto) da 6 milioni

La notte che ha cambiato il mercato della Roma , nella percezione dei tifosi e nella sostanza della squadra, è andata in scena tra domenica e le prime ore di lunedì, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Perché Dybala in giallorosso è stato un lavoro di squadra . Si è giocato su tre tavoli: Torino, protagonista il gm Pinto , Albufeira, con Mourinho e il segretario Lombardo costantemente incollati al telefono e Roma, dove Dan e Ryan Friedkin attendevano notizie.

Un weekend di fuoco iniziato leggermente in anticipo, quando De Vecchi, venerdì ha capito che era il momento di sbloccare l’impasse nel quale era caduto il calciatore, in attesa che l’Inter cedesse Sanchez e Dzeko ma incapace di guardarsi attorno. Nel momento in cui sono state ridotte le richieste economiche, Pinto ha deciso di sedersi al tavolo e giocare la sua partita.