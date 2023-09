Il mercato non si vede. Mou in ansia

La campagna acquisti dei giallorossi per adesso è buona soltanto sulla carta. Un mercato improntato sulle occasioni e non sulle scelte

Redazione

Scamacca, doppietta contro il Monza. Kamada, decisivo contro il Napoli, Thuram contro la Fiorentina. Ma si potrebbe continuare. Il trio Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic si è preso il Milan. Volando più basso, Retegui ha già portato 3 punti pesantissimi al Genoa. Volti nuovi che lasciano il segno in serie A, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Sanches si è fermato al secondo allenamento svolto a Trigoria dopo i 20 minuti del debutto. Out con Verona e Milan. Aouar si è fatto male contro i rossoneri. Fortuna vuole che ora ci sia la sosta ma rischia di non esserci nemmeno al rientro contro l’Empoli. Azmoun è arrivato già infortunato. Lukaku non ha fatto in tempo a finire lo shooting fotografico ai Fori Imperiali, che Mou lo ha catapultato in campo negli ultimi 20 minuti, sperando nel miracolo e incrociando le dita che non si facesse male, avendo nelle gambe un paio di allenamenti e con l’ultima partita giocata a fine giugno, in nazionale contro l’Estonia. Ora che potrebbe lavorarci, lo perde per gli impegni del Belgio e lo riavrà a tre giorni dalla gara contro i toscani.

Si dirà: la Roma, frenata dai paletti del Fpp, non poteva muoversi diversamente. E alla fine tra Lukaku e il trio in mediana, il risultato è da promuovere. Vero, per adesso però soltanto sulla carta. Perché in campo i nuovi non ci sono. E quando appaiono, sono in netto ritardo di condizione. È il dazio da pagare per un mercato improntato sulle occasioni e non sulle scelte. Detto questo, la Champions rimane l’obiettivo stagionale. Ma non accorgersi che Mou parte con l’handicap, in campo e in classifica, è miope. Anzi, volutamente miope.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.