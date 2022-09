I parametri zero presentano il conto

Nel campionato degli illustri prestiti e degli illustri parametri zero che cadono uno dopo l'altro come birilli - in altri tempi si sarebbe detto: ma che sono venuti a svernare? - suona come una beffa a al tempo stesso avverte come un segnale che l'Atalanta sia venuta a farsi beffe (appunto) della Roma di Mourinho con un gol confezionato da due neomaggiorenni: Rasmus e Hojlund, 19 anni; Giorgio Scavini, 18 scrive Alessandro Catapano su Il Messaggero. In due fanno poco più dell'età di Nemanja Matic, 34, approdato su questi lidi da svincolato, il colosso del centrocampo che come tale si muove. Per carità, non è il serbo l'unico responsabile della terza sconfitta stagionale della Roma, caduta abbastanza fragorosamente tre volte nelle ultime cinque uscite, ma sia preso a paradigma: il mercato degli affaroni a costo zero, troppo frettolosamente scambiati per usato sicuro, sta già presentando il conto, per alcuni molto salato. Gini po-po Wijnaldum e ora, disgraziatamente ma forse non sorprendentemente, Paulino Dyabala, il talento fragile su cui soltanto la Roma ha voluto davvero scommettere. Caduti uno dopo l'altro, incapaci di sostenere i ritmi di una stagione folle, o semplicemente sfortunati, ma tant'è. La Juve è alla deriva, l'Inter ieri sembrava un pugile suonato, e la Roma... Già la Roma? I venti minuti finali del primo tempo di ieri sono stati probabilmente i migliori della stagione ma alla distanza vengono fuori limiti e problemi della rosa giallorossa. Abraham non ne azzecca una, Spinazzola è passato da Freccia rossa a interregionale, Pellegrini è spaesato, Celik è quello che è. A tutto questo poi si aggiungono gli infortuni, perché la legge di Murphy è più potente perfino di Mourinho.