Frattesi in pressing. Zaniolo, lunga attesa

Davide Frattesi aspetta e spera, mentre la Roma (ancora) non avanza, scrivono Alessandro Angeloni e Gianluca Lengua su Il Messaggero.

La distanza col Sassuolo (5-7 milioni) può far saltare la trattativa. La valutazione di 32 milioni che fanno i neroverdi è giudicata fuori mercato da Friedkin che piuttosto preferisce incassare il 30% del cartellino come da accordi (circa 10 milioni). Offerte reali, però, il Sassuolo - al di là della Roma - non sembra averne. La novità dell'ultima ora è che a beneficio degli emiliani potrebbero essere inseriti bonus "facili" da conseguire (salvezza o piazzamento tra le prime dieci).