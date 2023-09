Femminile, Kumagai: “Roma top. Parlo con Kamada, proveremo a incontrarci”

La giocatrice giapponese: "Darò il massimo in ogni partita per la squadra e non per me stessa, mettendo sempre il gruppo al centro"

Fin dal loro arrivo a Roma, i Friedkin hanno investito risorse importanti sulla squadra femminile, che ha dato subito enormi soddisfazioni portando a casa anche lo scudetto. Ma soprattutto sul mercato il club giallorosso sta allargando i propri orizzonti con l'innesto di tante calciatrici internazionali. Come la giapponese Saki Kumagai, che ha parlato a 'Il Messaggero':

Quando è iniziata la trattativa con la Roma, quanto tempo ci hai messo a convincerti ad accettare l'offerta giallorossa? "La prima proposta è stata a febbraio. Già seguivo la Roma perché c'era Minami e l'ho vista in Champions. Ho sempre avuto interesse nei confronti della squadra giallorossa. Il sì definitivo l'ho dato a maggio dopo aver parlato con l'allenatore che mi ha detto che mi avrebbe dato la possibilità di giocare a centrocampo".

In carriera hai vinto tutto, la Roma l'anno scorso quasi. L'obiettivo primario è quello di ripetersi, ma c'è la possibilità di alzare il livello? "Ripetersi non è facile, ma mi sento di essere venuta qui per migliorare il cammino anche in Europa. Sono entusiasta. La Roma ha tutto il diritto di voler dire la sua in Champions League".

Quest'anno a Roma è arrivato un altro giapponese, Kamada alla Lazio: vi conoscente, sentite, avete in mente di vedervi? "Con Daichi ci siamo incontrati in Germania visto che lui era a Francoforte e io a Monaco e ogni tanto ci parlo. Ancora non abbiamo avuto modo di vederci, ma sicuramente nel corso della stagione se ci sarà occasione lo faremo".

Ti senti di fare una promessa ai tifosi della Roma? "Vorrei promettere dei titoli, ma non posso farlo. Darò il massimo in ogni partita per la squadra e non per me stessa, mettendo sempre il gruppo al centro. Prometto che daremo sempre tutto".

