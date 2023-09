Effetto Dybala per la Champions

In punta di Toro-Roma. Occhio agli attaccanti, da una parte e dall'altra. Ad esempio Duvan Zapata, che doveva arrivare alla Roma negli ultimi giorni di mercato, oggi veste orgogliosamente la maglia granata e magari da queste parti non lo rimpiangono nemmeno; Romelu Lukaku, che è arrivato alla corte di José Mourinho proprio dopo il no del colombiano (e/o di Gian Piero Gasperini), è diventato un indispensabile. Poi c'è Belotti, che di granata ha tanto addosso ma si è lasciato male con tutto l'ambiente Toro e che oggi, come ieri, se giocherà si prenderà una bella dose di fischi . Infine c'è Paulo Dybala, per il quale il Toro era solo l'avversaria di un derby, ha firmato l'ultima vittoria a Torino.

Paulo - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - è il veterano di questa società, che si augura di trattenere a lungo, e ha bisogno di ritrovare ritmo. Quest'anno è partito lento, almeno nel rendimento, anche per via di un infortunio patito quasi a fine preparazione. Ecco, ora Paulo cerca continuità, tranquillità. Mou ha bisogno non solo di Lukaku, ma pure dell'argentino. José ha il dovere, e la necessità, di gestire al meglio i suoi calciatori un po' più fragili e Paulo è nell'elenco. Alla fine di questa settimana si capirà se e quanto i giallorossi dovranno inseguire chi sta già andando avanti: stasera il Toro, poi il Genoa a Marassi giovedì e quindi il Frosinone e se vogliamo arrivare alla sosta, il campionato si fermerà con la trasferta di Cagliari. Non ci sono scontri diretti, i pericoli arrivano solo dalla voglia di stupire di queste squadre, che a inizio campionato danno sempre il meglio. E' un'occasione quasi unica, per questo la Roma non dovrà sbagliare le mosse, a partire dalle scelte di formazione. In linea teorica, quella dell'Olimpico Grande Torino è la sfida più complicata, visto il momento che sta vivendo la squadra di Juric, che viene da due vittorie di fila. Ma il Toro è la squadra contro cui la Roma ha ottenuto più vittorie nella sua storia in Serie A (dati Opta): 68 in 156.