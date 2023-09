Dybala-Big Rom, l’intesa da trovare. E la Joya non accende più la luce

Paulo Dybala si spegne. Come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, l'argentino non fa più la differenza, sono almeno un paio di partite che la sua presenza in attacco è praticamente nulla. Innesca Lukaku con difficoltà, fatica a dribblare e tira poco dalla distanza. Sembra spaesato anche lui assieme al resto della squadra. Sarà la paura di un nuovo infortunio, oppure, qualche scoria di quelli vecchi. Fatto sta che la Joya è l'ombra di sé stesso. L'unica scintilla è quando riesce a servire in verticale un pallone a Lukaku che Romelu spinge in rete, ma il gol viene annullato. Con Lukaku avrebbe dovuto formare una delle coppie d'attacco più forti del campionato, ma ad oggi non è così. Non solo per i gol che non arrivano, ma anche per l'intesa che non è ancora sbocciata. E non solo per colpa del belga che da quando è a Roma ha segnato due reti in campionato e una in Europa League. Anche la Joya ne ha realizzate due in Serie A, ma entrambe nel 7-0 contro l'Empoli. C'è tempo per cambiare registro, per affinare l'intesa, per trovare quella sintonia che sembrava essere sbocciata con i toscani. Ma quando le difese si chiudono e marcano a uomo, Paulo va in difficoltà e non riesce a dare il tocco del campione. La svolta della coppia ormai ribattezzata LuPa non è arrivata nemmeno al Ferraris dove l'ex Juve ha festeggiato le 300 presenze in Serie A. Quest'anno solo e soltanto dolori, in attesa di una svolta che non accenna ad arrivare.