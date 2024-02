De Zerbi si salva solo al 95’ contro l’Everton

Nonostante l'uomo in meno, il Brighton di Roberto De Zerbi continua a rincorrere l'Europa e riesce a evitare la sconfitta contro l'Everton, scrive Gianluca Lengua su il Messaggero. C'è voluta un'invenzione del capitano Lewis Dunk al 95, per evitare ai "Seagulls" il ko numero otto in stagione in Premier. Il Brighton attualmente è settimo a 8 punti dal Tottenham, quinto, ma ha guadagnato una lunghezza sul Manchester United, sconfitto in casa dal Fulham. Partita spigolosa quella di ieri dove nonostante lo svantaggio numerico le idee e la qualità della squadra di De Zerbi si sono fatte preferire all'Everton di Dyche. A fine gara, Paul Barber, CEO del Brighton, ha lasciato intendere come la squadra sia già con la testa alla Roma: “Non vediamo l'ora di giocare all'Olimpico, già sappiamo che ci aspetterà un atmosfera molto calda”.